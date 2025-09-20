STEPN Green Satoshi Token on ETH (GST-ETH) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00502214 24 timer høy $ 0.01212209 All Time High $ 9.48 Laveste pris $ 0.00482616 Prisendring (1H) +0.15% Prisendring (1D) -58.25% Prisendring (7D) +2.92%

STEPN Green Satoshi Token on ETH (GST-ETH) sanntidsprisen er $0.00505838. I løpet av de siste 24 timene har GST-ETH blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00502214 og et toppnivå på $ 0.01212209, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GST-ETH er $ 9.48, mens den rekordlave prisen er $ 0.00482616.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GST-ETH endret seg med +0.15% i løpet av den siste timen, -58.25% over 24 timer og +2.92% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

STEPN Green Satoshi Token on ETH (GST-ETH) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 426.59K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 426.59K Opplagsforsyning 84.33M Total forsyning 84,333,163.69

Nåværende markedsverdi på STEPN Green Satoshi Token on ETH er $ 426.59K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GST-ETH er 84.33M, med en total tilgang på 84333163.69. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 426.59K.