Dagens STEPN Green Satoshi Token on ETH livepris er 0.00505838 USD. Spor prisoppdateringer for GST-ETH til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk GST-ETH pristrenden enkelt hos MEXC nå.

$0.00505838
$0.00505838
-58.20%1D
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
STEPN Green Satoshi Token on ETH (GST-ETH) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 13:14:55 (UTC+8)

STEPN Green Satoshi Token on ETH (GST-ETH) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00502214
$ 0.00502214
24 timer lav
$ 0.01212209
$ 0.01212209
24 timer høy

$ 0.00502214
$ 0.00502214

$ 0.01212209
$ 0.01212209

$ 9.48
$ 9.48

$ 0.00482616
$ 0.00482616

+0.15%

-58.25%

+2.92%

+2.92%

STEPN Green Satoshi Token on ETH (GST-ETH) sanntidsprisen er $0.00505838. I løpet av de siste 24 timene har GST-ETH blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00502214 og et toppnivå på $ 0.01212209, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GST-ETH er $ 9.48, mens den rekordlave prisen er $ 0.00482616.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GST-ETH endret seg med +0.15% i løpet av den siste timen, -58.25% over 24 timer og +2.92% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

STEPN Green Satoshi Token on ETH (GST-ETH) Markedsinformasjon

$ 426.59K
$ 426.59K

--
--

$ 426.59K
$ 426.59K

84.33M
84.33M

84,333,163.69
84,333,163.69

Nåværende markedsverdi på STEPN Green Satoshi Token on ETH er $ 426.59K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GST-ETH er 84.33M, med en total tilgang på 84333163.69. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 426.59K.

STEPN Green Satoshi Token on ETH (GST-ETH) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på STEPN Green Satoshi Token on ETH til USD ble $ -0.007060204388939337.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på STEPN Green Satoshi Token on ETH til USD ble $ -0.0028393390.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på STEPN Green Satoshi Token on ETH til USD ble $ -0.0020990911.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på STEPN Green Satoshi Token on ETH til USD ble $ -0.008948429634924174.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.007060204388939337-58.25%
30 dager$ -0.0028393390-56.13%
60 dager$ -0.0020990911-41.49%
90 dager$ -0.008948429634924174-63.88%

Hva er STEPN Green Satoshi Token on ETH (GST-ETH)

What is Green Satoshi Token (GST) GST is earned in STEPN, a Web3 lifestyle app with fun social elements and gamification design. GST serves as the replacement to experience points and in-app currency. Users equipped with NFT Sneakers – walk, jog or run outdoors to earn GST, which can be used to level up and mint new Sneakers. When should I buy Green Satoshi Tokens (GST)? Players buy GSTs to spend/burn in the STEPN app. GSTs are minted by players through moving and leasing their NFT Sneakers, and burned through making progress in the social and gamification components. GST is different from GMT, which is the Governance Token of STEPN with a supply of 6 billion tokens. What is STEPN? STEPN is a Web3 lifestyle app with fun social elements and gamification design. Users equipped with NFT Sneakers – walk, jog or run outdoors to earn GST, which can be used to level up and mint new Sneakers. Player can choose to lease or sell their NFT Sneakers on the in-app Marketplace; users’ GST earnings are stored in the in-app Wallet, which has a built-in Swap function. Who is behind STEPN? STEPN is created by Find Satoshi Lab, an Australian-based fintech studio. The team won the 2021 Solana Ignition Hackathon Gaming Track and is part of DeFi Alliance Gaming cohort.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

STEPN Green Satoshi Token on ETH (GST-ETH) Ressurs

Offisiell nettside

STEPN Green Satoshi Token on ETH Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil STEPN Green Satoshi Token on ETH (GST-ETH) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine STEPN Green Satoshi Token on ETH (GST-ETH) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for STEPN Green Satoshi Token on ETH.

Sjekk STEPN Green Satoshi Token on ETHprisprognosen nå!

GST-ETH til lokale valutaer

STEPN Green Satoshi Token on ETH (GST-ETH) tokenomics

Å forstå tokenomics bak STEPN Green Satoshi Token on ETH (GST-ETH) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om GST-ETH tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om STEPN Green Satoshi Token on ETH (GST-ETH)

Hvor mye er STEPN Green Satoshi Token on ETH (GST-ETH) verdt i dag?
Live GST-ETH prisen i USD er 0.00505838 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende GST-ETH-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på GST-ETH til USD er $ 0.00505838. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for STEPN Green Satoshi Token on ETH?
Markedsverdien for GST-ETH er $ 426.59K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av GST-ETH?
Den sirkulerende forsyningen av GST-ETH er 84.33M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forGST-ETH ?
GST-ETH oppnådde en ATH-pris på 9.48 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på GST-ETH?
GST-ETH så en ATL-pris på 0.00482616 USD.
Hva er handelsvolumet til GST-ETH?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for GST-ETH er -- USD.
Vil GST-ETH gå høyere i år?
GST-ETH kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut GST-ETH prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 13:14:55 (UTC+8)

