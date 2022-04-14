STEPN Green Satoshi Token on BSC (GST-BSC) tokenomics Oppdag viktig innsikt i STEPN Green Satoshi Token on BSC (GST-BSC), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

What is Green Satoshi Token (GST) GST is earned in STEPN, a Web3 lifestyle app with fun social elements and gamification design. GST serves as the replacement to experience points and in-app currency. Users equipped with NFT Sneakers – walk, jog or run outdoors to earn GST, which can be used to level up and mint new Sneakers. When should I buy Green Satoshi Tokens (GST)? Players buy GSTs to spend/burn in the STEPN app. GSTs are minted by players through moving and leasing their NFT Sneakers, and burned through making progress in the social and gamification components. GST is different from GMT, which is the Governance Token of STEPN with a supply of 6 billion tokens. What is STEPN? STEPN is a Web3 lifestyle app with fun social elements and gamification design. Users equipped with NFT Sneakers – walk, jog or run outdoors to earn GST, which can be used to level up and mint new Sneakers. Player can choose to lease or sell their NFT Sneakers on the in-app Marketplace; users' GST earnings are stored in the in-app Wallet, which has a built-in Swap function. Who is behind STEPN? STEPN is created by Find Satoshi Lab, an Australian-based fintech studio. The team won the 2021 Solana Ignition Hackathon Gaming Track and is part of DeFi Alliance Gaming cohort. Offisiell nettside: https://stepn.com/

STEPN Green Satoshi Token on BSC (GST-BSC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for STEPN Green Satoshi Token on BSC (GST-BSC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 680.79K Total forsyning: $ 212.51M Sirkulerende forsyning: $ 212.51M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 680.79K All-time high: $ 45.31 All-Time Low: $ 0.00250697 Nåværende pris: $ 0.00325061

STEPN Green Satoshi Token on BSC (GST-BSC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak STEPN Green Satoshi Token on BSC (GST-BSC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GST-BSC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GST-BSC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

GST-BSC prisforutsigelse Vil du vite hvor GST-BSC kan være på vei? Vår GST-BSC prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

