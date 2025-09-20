STEPN Green Satoshi Token on BSC (GST-BSC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00304734 24 timer høy $ 0.00367274 All Time High $ 45.31 Laveste pris $ 0.00250697 Prisendring (1H) -0.18% Prisendring (1D) +14.73% Prisendring (7D) +24.61%

STEPN Green Satoshi Token on BSC (GST-BSC) sanntidsprisen er $0.00360962. I løpet av de siste 24 timene har GST-BSC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00304734 og et toppnivå på $ 0.00367274, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GST-BSC er $ 45.31, mens den rekordlave prisen er $ 0.00250697.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GST-BSC endret seg med -0.18% i løpet av den siste timen, +14.73% over 24 timer og +24.61% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

STEPN Green Satoshi Token on BSC (GST-BSC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 763.11K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 763.11K Opplagsforsyning 212.45M Total forsyning 212,448,367.17

Nåværende markedsverdi på STEPN Green Satoshi Token on BSC er $ 763.11K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GST-BSC er 212.45M, med en total tilgang på 212448367.17. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 763.11K.