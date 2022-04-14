Step Staked SOL (STEPSOL) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Step Staked SOL (STEPSOL), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Step Staked SOL (STEPSOL) Informasjon Step Finance is a portfolio dashboard on Solana that provides data insights about your wallet and the rest of the ecosystem. Step makes it easy for anyone to monitor their portfolio token balances, AMM LPs, yield farms, and more, covering about 95% of the Solana ecosystem. Step Finance also allows various on-chain actions like staking, sending, swapping, and more. Step also owns and operates many sub-projects and brands including: Step Analytics - Building on Step's extensive data integrations is the Analytics product for Solana ecosystem-specific data. NFT Analytics - Solana Largest NFT Data Analytics and News website. SolanaFloor - Solana No.1 News Source Solana Crossroads - Solana's first and largest community conference held annually in Istanbul, Turkey. Solana Allstars - IRL twice monthly events in cities across the world focused on education and introducing new users to the Solana ecosystem and Allstars partner products. Similar to Binance Angels. The Next Billion - Step's podcast focuses on the builders and entrepreneurs onboarding the next billion people into crypto. Offisiell nettside: https://www.step.finance/ Teknisk dokument: https://docs.step.finance/

Step Staked SOL (STEPSOL) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Step Staked SOL (STEPSOL), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 248.60K Total forsyning: $ 1.05K Sirkulerende forsyning: $ 1.05K FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 248.60K All-time high: $ 300.06 All-Time Low: $ 103.45 Nåværende pris: $ 236.66

Step Staked SOL (STEPSOL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Step Staked SOL (STEPSOL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet STEPSOL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange STEPSOL tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår STEPSOLs tokenomics, kan du utforske STEPSOL tokenets livepris!

STEPSOL prisforutsigelse Vil du vite hvor STEPSOL kan være på vei? Vår STEPSOL prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

