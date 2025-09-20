Step Staked SOL (STEPSOL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 252.11 $ 252.11 $ 252.11 24 timer lav $ 263.05 $ 263.05 $ 263.05 24 timer høy 24 timer lav $ 252.11$ 252.11 $ 252.11 24 timer høy $ 263.05$ 263.05 $ 263.05 All Time High $ 300.06$ 300.06 $ 300.06 Laveste pris $ 103.45$ 103.45 $ 103.45 Prisendring (1H) -0.04% Prisendring (1D) -2.43% Prisendring (7D) +9.51% Prisendring (7D) +9.51%

Step Staked SOL (STEPSOL) sanntidsprisen er $256.65. I løpet av de siste 24 timene har STEPSOL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 252.11 og et toppnivå på $ 263.05, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til STEPSOL er $ 300.06, mens den rekordlave prisen er $ 103.45.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har STEPSOL endret seg med -0.04% i løpet av den siste timen, -2.43% over 24 timer og +9.51% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Step Staked SOL (STEPSOL) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 269.56K$ 269.56K $ 269.56K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 269.56K$ 269.56K $ 269.56K Opplagsforsyning 1.05K 1.05K 1.05K Total forsyning 1,050.312837959 1,050.312837959 1,050.312837959

Nåværende markedsverdi på Step Staked SOL er $ 269.56K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på STEPSOL er 1.05K, med en total tilgang på 1050.312837959. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 269.56K.