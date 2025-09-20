Dagens Step Staked SOL livepris er 256.65 USD. Spor prisoppdateringer for STEPSOL til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk STEPSOL pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Step Staked SOL livepris er 256.65 USD. Spor prisoppdateringer for STEPSOL til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk STEPSOL pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Step Staked SOL Logo

Step Staked SOL Pris (STEPSOL)

Ikke oppført

1 STEPSOL til USD livepris:

$256.65
$256.65
-2.40%1D
USD
Step Staked SOL (STEPSOL) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 14:34:54 (UTC+8)

Step Staked SOL (STEPSOL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 252.11
$ 252.11
24 timer lav
$ 263.05
$ 263.05
24 timer høy

$ 252.11
$ 252.11

$ 263.05
$ 263.05

$ 300.06
$ 300.06

$ 103.45
$ 103.45

-0.04%

-2.43%

+9.51%

+9.51%

Step Staked SOL (STEPSOL) sanntidsprisen er $256.65. I løpet av de siste 24 timene har STEPSOL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 252.11 og et toppnivå på $ 263.05, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til STEPSOL er $ 300.06, mens den rekordlave prisen er $ 103.45.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har STEPSOL endret seg med -0.04% i løpet av den siste timen, -2.43% over 24 timer og +9.51% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Step Staked SOL (STEPSOL) Markedsinformasjon

$ 269.56K
$ 269.56K

--
--

$ 269.56K
$ 269.56K

1.05K
1.05K

1,050.312837959
1,050.312837959

Nåværende markedsverdi på Step Staked SOL er $ 269.56K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på STEPSOL er 1.05K, med en total tilgang på 1050.312837959. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 269.56K.

Step Staked SOL (STEPSOL) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Step Staked SOL til USD ble $ -6.403275524467.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Step Staked SOL til USD ble $ +24.5834512350.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Step Staked SOL til USD ble $ +24.9075231900.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Step Staked SOL til USD ble $ +112.94324817666028.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -6.403275524467-2.43%
30 dager$ +24.5834512350+9.58%
60 dager$ +24.9075231900+9.70%
90 dager$ +112.94324817666028+78.59%

Hva er Step Staked SOL (STEPSOL)

Step Finance is a portfolio dashboard on Solana that provides data insights about your wallet and the rest of the ecosystem. Step makes it easy for anyone to monitor their portfolio token balances, AMM LPs, yield farms, and more, covering about 95% of the Solana ecosystem. Step Finance also allows various on-chain actions like staking, sending, swapping, and more. Step also owns and operates many sub-projects and brands including: Step Analytics - Building on Step's extensive data integrations is the Analytics product for Solana ecosystem-specific data. NFT Analytics - Solana Largest NFT Data Analytics and News website. SolanaFloor - Solana No.1 News Source Solana Crossroads - Solana's first and largest community conference held annually in Istanbul, Turkey. Solana Allstars - IRL twice monthly events in cities across the world focused on education and introducing new users to the Solana ecosystem and Allstars partner products. Similar to Binance Angels. The Next Billion - Step's podcast focuses on the builders and entrepreneurs onboarding the next billion people into crypto.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Step Staked SOL (STEPSOL) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

Step Staked SOL Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Step Staked SOL (STEPSOL) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Step Staked SOL (STEPSOL) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Step Staked SOL.

Sjekk Step Staked SOLprisprognosen nå!

STEPSOL til lokale valutaer

Step Staked SOL (STEPSOL) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Step Staked SOL (STEPSOL) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om STEPSOL tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Step Staked SOL (STEPSOL)

Hvor mye er Step Staked SOL (STEPSOL) verdt i dag?
Live STEPSOL prisen i USD er 256.65 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende STEPSOL-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på STEPSOL til USD er $ 256.65. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Step Staked SOL?
Markedsverdien for STEPSOL er $ 269.56K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av STEPSOL?
Den sirkulerende forsyningen av STEPSOL er 1.05K USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSTEPSOL ?
STEPSOL oppnådde en ATH-pris på 300.06 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på STEPSOL?
STEPSOL så en ATL-pris på 103.45 USD.
Hva er handelsvolumet til STEPSOL?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for STEPSOL er -- USD.
Vil STEPSOL gå høyere i år?
STEPSOL kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut STEPSOL prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 14:34:54 (UTC+8)

