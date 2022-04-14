StellaSwap (STELLA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i StellaSwap (STELLA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

StellaSwap (STELLA) Informasjon StellaSwap is one of the first automated market-making (AMM), decentralized exchange (DEX) for the Moonbeam parachain network. Users can swap, earn, yield farm, bridge assets, explore new projects and engage in NFT trading all from a single unified platform. StellaSwap's products are structured in such a way that facilitates decentralized governance of STELLA holders, while continuing to innovate on the collective foundations by design. The unique value proposition of StellaSwap is that we're committed in establishing a strong foundation with our native token, STELLA, as a governance token, diverse farms, a built in bridge and user-centered service. StellaSwap's main objective is to create a broader range of network effects to address the issues of liquidity in the DeFi space, instead of limiting ourselves to a single solution like many DEXs are doing now. This manifests itself in the diverse product suite of StellaSwap that will be explained in more details. Our products are structured in such a way that facilitates decentralized governance of STELLA holders, while continuing to innovate on the collective foundations by design. Offisiell nettside: https://stellaswap.com/ Kjøp STELLA nå!

StellaSwap (STELLA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for StellaSwap (STELLA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 2.36M $ 2.36M $ 2.36M Total forsyning: $ 62.54M $ 62.54M $ 62.54M Sirkulerende forsyning: $ 62.54M $ 62.54M $ 62.54M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.36M $ 2.36M $ 2.36M All-time high: $ 4.55 $ 4.55 $ 4.55 All-Time Low: $ 0.00307518 $ 0.00307518 $ 0.00307518 Nåværende pris: $ 0.03778676 $ 0.03778676 $ 0.03778676 Lær mer om StellaSwap (STELLA) pris

StellaSwap (STELLA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak StellaSwap (STELLA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet STELLA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange STELLA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår STELLAs tokenomics, kan du utforske STELLA tokenets livepris!

STELLA prisforutsigelse Vil du vite hvor STELLA kan være på vei? Vår STELLA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se STELLA tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!