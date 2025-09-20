StellaSwap (STELLA) Prisinformasjon (USD)

StellaSwap (STELLA) sanntidsprisen er $0.03842141. I løpet av de siste 24 timene har STELLA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.03825109 og et toppnivå på $ 0.03989928, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til STELLA er $ 4.55, mens den rekordlave prisen er $ 0.00307518.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har STELLA endret seg med -0.03% i løpet av den siste timen, -3.16% over 24 timer og +0.39% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

StellaSwap (STELLA) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på StellaSwap er $ 2.40M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på STELLA er 62.53M, med en total tilgang på 62533009.41725458. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.40M.