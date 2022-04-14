Steem Dollars (SBD) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Steem Dollars (SBD), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Steem Dollars (SBD) Informasjon Steem Dollars are liquid stable-value currency tokens designed to be pegged to $1 USD. Steem Dollars can be traded with STEEM and transferred to other accounts for commerce or exchange. Offisiell nettside: https://steem.com/ Kjøp SBD nå!

Steem Dollars (SBD) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Steem Dollars (SBD), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 7.61M $ 7.61M $ 7.61M Total forsyning: $ 9.08M $ 9.08M $ 9.08M Sirkulerende forsyning: $ 9.08M $ 9.08M $ 9.08M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 7.61M $ 7.61M $ 7.61M All-time high: $ 19.02 $ 19.02 $ 19.02 All-Time Low: $ 0.23394 $ 0.23394 $ 0.23394 Nåværende pris: $ 0.83776 $ 0.83776 $ 0.83776 Lær mer om Steem Dollars (SBD) pris

Steem Dollars (SBD) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Steem Dollars (SBD) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SBD tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SBD tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SBDs tokenomics, kan du utforske SBD tokenets livepris!

SBD prisforutsigelse Vil du vite hvor SBD kan være på vei? Vår SBD prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SBD tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!