Steem Dollars (SBD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.846664 24 timer høy $ 0.887811 All Time High $ 19.02 Laveste pris $ 0.23394 Prisendring (1H) +0.02% Prisendring (1D) -2.30% Prisendring (7D) +3.96%

Steem Dollars (SBD) sanntidsprisen er $0.864609. I løpet av de siste 24 timene har SBD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.846664 og et toppnivå på $ 0.887811, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SBD er $ 19.02, mens den rekordlave prisen er $ 0.23394.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SBD endret seg med +0.02% i løpet av den siste timen, -2.30% over 24 timer og +3.96% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Steem Dollars (SBD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 7.85M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 7.85M Opplagsforsyning 9.08M Total forsyning 9,078,437.086

Nåværende markedsverdi på Steem Dollars er $ 7.85M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SBD er 9.08M, med en total tilgang på 9078437.086. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 7.85M.