Steem Dollars Pris (SBD)

1 SBD til USD livepris:

$0.864511
$0.864511$0.864511
-2.30%1D
Steem Dollars (SBD) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 11:55:01 (UTC+8)

Steem Dollars (SBD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.846664
$ 0.846664$ 0.846664
24 timer lav
$ 0.887811
$ 0.887811$ 0.887811
24 timer høy

$ 0.846664
$ 0.846664$ 0.846664

$ 0.887811
$ 0.887811$ 0.887811

$ 19.02
$ 19.02$ 19.02

$ 0.23394
$ 0.23394$ 0.23394

+0.02%

-2.30%

+3.96%

+3.96%

Steem Dollars (SBD) sanntidsprisen er $0.864609. I løpet av de siste 24 timene har SBD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.846664 og et toppnivå på $ 0.887811, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SBD er $ 19.02, mens den rekordlave prisen er $ 0.23394.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SBD endret seg med +0.02% i løpet av den siste timen, -2.30% over 24 timer og +3.96% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Steem Dollars (SBD) Markedsinformasjon

$ 7.85M
$ 7.85M$ 7.85M

--
----

$ 7.85M
$ 7.85M$ 7.85M

9.08M
9.08M 9.08M

9,078,437.086
9,078,437.086 9,078,437.086

Nåværende markedsverdi på Steem Dollars er $ 7.85M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SBD er 9.08M, med en total tilgang på 9078437.086. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 7.85M.

Steem Dollars (SBD) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Steem Dollars til USD ble $ -0.0203979399944392.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Steem Dollars til USD ble $ +0.0362738059.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Steem Dollars til USD ble $ -0.0921233972.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Steem Dollars til USD ble $ +0.1392587298412105.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0203979399944392-2.30%
30 dager$ +0.0362738059+4.20%
60 dager$ -0.0921233972-10.65%
90 dager$ +0.1392587298412105+19.20%

Hva er Steem Dollars (SBD)

Steem Dollars are liquid stable-value currency tokens designed to be pegged to $1 USD. Steem Dollars can be traded with STEEM and transferred to other accounts for commerce or exchange.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Steem Dollars (SBD) Ressurs

Offisiell nettside

Steem Dollars Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Steem Dollars (SBD) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Steem Dollars (SBD) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Steem Dollars.

Sjekk Steem Dollarsprisprognosen nå!

SBD til lokale valutaer

Steem Dollars (SBD) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Steem Dollars (SBD) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SBD tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Steem Dollars (SBD)

Hvor mye er Steem Dollars (SBD) verdt i dag?
Live SBD prisen i USD er 0.864609 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende SBD-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på SBD til USD er $ 0.864609. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Steem Dollars?
Markedsverdien for SBD er $ 7.85M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av SBD?
Den sirkulerende forsyningen av SBD er 9.08M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSBD ?
SBD oppnådde en ATH-pris på 19.02 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på SBD?
SBD så en ATL-pris på 0.23394 USD.
Hva er handelsvolumet til SBD?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SBD er -- USD.
Vil SBD gå høyere i år?
SBD kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SBD prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 11:55:01 (UTC+8)

