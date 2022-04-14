SteakHut Finance (STEAK) tokenomics Oppdag viktig innsikt i SteakHut Finance (STEAK), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

SteakHut Finance (STEAK) Informasjon SteakHut Finance is an Avalanche native yield and liquidity aggregator. Offering a diverse portfolio of tools for individuals, and protocols to unlock the full potential of DeFi. Offisiell nettside: https://www.steakhut.finance Teknisk dokument: https://whitepaper.steakhut.finance/

SteakHut Finance (STEAK) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for SteakHut Finance (STEAK), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 160.72K $ 160.72K $ 160.72K Total forsyning: $ 5.00M $ 5.00M $ 5.00M Sirkulerende forsyning: $ 2.06M $ 2.06M $ 2.06M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 389.17K $ 389.17K $ 389.17K All-time high: $ 2.35 $ 2.35 $ 2.35 All-Time Low: $ 0.0473401 $ 0.0473401 $ 0.0473401 Nåværende pris: $ 0.077637 $ 0.077637 $ 0.077637 Lær mer om SteakHut Finance (STEAK) pris

SteakHut Finance (STEAK) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak SteakHut Finance (STEAK) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet STEAK tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange STEAK tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår STEAKs tokenomics, kan du utforske STEAK tokenets livepris!

STEAK prisforutsigelse Vil du vite hvor STEAK kan være på vei? Vår STEAK prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se STEAK tokenets prisforutsigelse nå!

