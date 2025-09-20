SteakHut Finance (STEAK) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.083564 24 timer høy $ 0.086104 All Time High $ 2.35 Laveste pris $ 0.0473401 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -2.28% Prisendring (7D) +5.08%

SteakHut Finance (STEAK) sanntidsprisen er $0.083948. I løpet av de siste 24 timene har STEAK blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.083564 og et toppnivå på $ 0.086104, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til STEAK er $ 2.35, mens den rekordlave prisen er $ 0.0473401.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har STEAK endret seg med -- i løpet av den siste timen, -2.28% over 24 timer og +5.08% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

SteakHut Finance (STEAK) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 173.34K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 419.74K Opplagsforsyning 2.06M Total forsyning 4,999,998.0

Nåværende markedsverdi på SteakHut Finance er $ 173.34K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på STEAK er 2.06M, med en total tilgang på 4999998.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 419.74K.