Steakhouse USDC Morpho Vault (STEAKUSDC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 1.1 24 timer lav $ 1.1 24 timer høy $ 1.1 All Time High $ 9.61 Laveste pris $ 1.034 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) +0.02% Prisendring (7D) +0.09%

Steakhouse USDC Morpho Vault (STEAKUSDC) sanntidsprisen er $1.1. I løpet av de siste 24 timene har STEAKUSDC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.1 og et toppnivå på $ 1.1, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til STEAKUSDC er $ 9.61, mens den rekordlave prisen er $ 1.034.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har STEAKUSDC endret seg med -- i løpet av den siste timen, +0.02% over 24 timer og +0.09% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Steakhouse USDC Morpho Vault (STEAKUSDC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 439.65M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 439.65M Opplagsforsyning 399.59M Total forsyning 399,589,141.6263276

Nåværende markedsverdi på Steakhouse USDC Morpho Vault er $ 439.65M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på STEAKUSDC er 399.59M, med en total tilgang på 399589141.6263276. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 439.65M.