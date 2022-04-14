Steakhouse ETH Morpho Vault (STEAKETH) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Steakhouse ETH Morpho Vault (STEAKETH), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Steakhouse ETH Morpho Vault (STEAKETH) Informasjon The Steakhouse ETH vault aims to optimize yields by lending ETH against blue chip crypto and real world asset (RWA) collateral markets, depending on market conditions. We call this the “dual engine.” Morpho Vaults are curated lending vaults that can allocate deposits to any number of Morpho Markets. Each vault is customizable and has a different risk profile. Curators are independent, third-party risk experts who use their expertise to offer various Morpho Vaults. Offisiell nettside: https://app.morpho.org/vault Kjøp STEAKETH nå!

Steakhouse ETH Morpho Vault (STEAKETH) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Steakhouse ETH Morpho Vault (STEAKETH), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 84.91M $ 84.91M $ 84.91M Total forsyning: $ 19.64K $ 19.64K $ 19.64K Sirkulerende forsyning: $ 19.64K $ 19.64K $ 19.64K FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 84.91M $ 84.91M $ 84.91M All-time high: $ 5,105.46 $ 5,105.46 $ 5,105.46 All-Time Low: $ 1,010.44 $ 1,010.44 $ 1,010.44 Nåværende pris: $ 4,322.38 $ 4,322.38 $ 4,322.38 Lær mer om Steakhouse ETH Morpho Vault (STEAKETH) pris

Steakhouse ETH Morpho Vault (STEAKETH) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Steakhouse ETH Morpho Vault (STEAKETH) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet STEAKETH tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange STEAKETH tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår STEAKETHs tokenomics, kan du utforske STEAKETH tokenets livepris!

STEAKETH prisforutsigelse Vil du vite hvor STEAKETH kan være på vei? Vår STEAKETH prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se STEAKETH tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!