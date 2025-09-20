Steakhouse ETH Morpho Vault (STEAKETH) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 4,592.37 24 timer lav $ 4,688.65 24 timer høy All Time High $ 5,105.46 Laveste pris $ 1,010.44 Prisendring (1H) -0.02% Prisendring (1D) -1.15% Prisendring (7D) -5.47%

Steakhouse ETH Morpho Vault (STEAKETH) sanntidsprisen er $4,616.35. I løpet av de siste 24 timene har STEAKETH blitt handlet mellom et bunnivå på $ 4,592.37 og et toppnivå på $ 4,688.65, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til STEAKETH er $ 5,105.46, mens den rekordlave prisen er $ 1,010.44.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har STEAKETH endret seg med -0.02% i løpet av den siste timen, -1.15% over 24 timer og -5.47% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Steakhouse ETH Morpho Vault (STEAKETH) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 90.71M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 90.71M Opplagsforsyning 19.66K Total forsyning 19,655.19118961277

Nåværende markedsverdi på Steakhouse ETH Morpho Vault er $ 90.71M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på STEAKETH er 19.66K, med en total tilgang på 19655.19118961277. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 90.71M.