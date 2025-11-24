stBGT pris i dag

Sanntids stBGT (STBGT) pris i dag er $ 1.017, med en 2.11% endring de siste 24 timene. Nåværende STBGT til USD konverteringssats er $ 1.017 per STBGT.

stBGT rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 190,949, med en sirkulerende forsyning på 187.77K STBGT. I løpet av de siste 24 timene STBGT har den blitt handlet mellom $ 0.990437(laveste) og $ 1.078 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 3.05, mens tidenes laveste notering var $ 0.963062.

Kortsiktig har STBGT beveget seg -1.45% i løpet av den siste timen og -24.35% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

stBGT (STBGT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 190.95K$ 190.95K $ 190.95K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 190.95K$ 190.95K $ 190.95K Opplagsforsyning 187.77K 187.77K 187.77K Total forsyning 187,770.0525562484 187,770.0525562484 187,770.0525562484

Nåværende markedsverdi på stBGT er $ 190.95K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på STBGT er 187.77K, med en total tilgang på 187770.0525562484. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 190.95K.