StaySAFU (SAFU) tokenomics Oppdag viktig innsikt i StaySAFU (SAFU), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

StaySAFU (SAFU) Informasjon StaySAFU is a real revolution in the DeFi world - at least for investors. The perfect program to estimate the risk of scam: it analyzes, of course, all possible mathematical factors (holder distribution, dev wallet transactions, liquidity lock, ownership, contract code), but also and above all informs investors about the quality of the dev team that handles the token, allowing for increased reliability regarding the risk of fraud. Offisiell nettside: https://staysafu.org/ Kjøp SAFU nå!

StaySAFU (SAFU) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for StaySAFU (SAFU), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 70.59K $ 70.59K $ 70.59K Total forsyning: $ 19.16K $ 19.16K $ 19.16K Sirkulerende forsyning: $ 16.66K $ 16.66K $ 16.66K FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 81.18K $ 81.18K $ 81.18K All-time high: $ 74.19 $ 74.19 $ 74.19 All-Time Low: $ 0.97278 $ 0.97278 $ 0.97278 Nåværende pris: $ 4.23 $ 4.23 $ 4.23 Lær mer om StaySAFU (SAFU) pris

StaySAFU (SAFU) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak StaySAFU (SAFU) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SAFU tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SAFU tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SAFUs tokenomics, kan du utforske SAFU tokenets livepris!

SAFU prisforutsigelse Vil du vite hvor SAFU kan være på vei? Vår SAFU prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SAFU tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!