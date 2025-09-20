StaySAFU (SAFU) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 4.16 24 timer lav $ 4.23 24 timer høy All Time High $ 74.19 Laveste pris $ 0.97278 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) +1.45% Prisendring (7D) +15.25%

StaySAFU (SAFU) sanntidsprisen er $4.22. I løpet av de siste 24 timene har SAFU blitt handlet mellom et bunnivå på $ 4.16 og et toppnivå på $ 4.23, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SAFU er $ 74.19, mens den rekordlave prisen er $ 0.97278.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SAFU endret seg med -- i løpet av den siste timen, +1.45% over 24 timer og +15.25% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

StaySAFU (SAFU) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 70.39K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 80.94K Opplagsforsyning 16.66K Total forsyning 19,159.0

Nåværende markedsverdi på StaySAFU er $ 70.39K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SAFU er 16.66K, med en total tilgang på 19159.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 80.94K.