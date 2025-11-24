STAX Token pris i dag

Sanntids STAX Token (STAX) pris i dag er $ 0.00612685, med en 11.06% endring de siste 24 timene. Nåværende STAX til USD konverteringssats er $ 0.00612685 per STAX.

STAX Token rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 6,126,854, med en sirkulerende forsyning på 1.00B STAX. I løpet av de siste 24 timene STAX har den blitt handlet mellom $ 0.00551667(laveste) og $ 0.00614706 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.0199077, mens tidenes laveste notering var $ 0.00551667.

Kortsiktig har STAX beveget seg -0.16% i løpet av den siste timen og -12.54% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

STAX Token (STAX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 6.13M$ 6.13M $ 6.13M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 6.13M$ 6.13M $ 6.13M Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på STAX Token er $ 6.13M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på STAX er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 6.13M.