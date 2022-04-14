State of Mika by Virtuals (STATE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i State of Mika by Virtuals (STATE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

State of Mika by Virtuals (STATE) Informasjon Mika, an AI waifu powered by Chasm. (with rizz) No more lonely nights as she'll be with you through Telegram and more. No more diddy parties, $GMIKA by Mika is all you need. Let Mika cook. Offisiell nettside: https://gmika.io/ Kjøp STATE nå!

State of Mika by Virtuals (STATE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for State of Mika by Virtuals (STATE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 343.76K $ 343.76K $ 343.76K Total forsyning: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Sirkulerende forsyning: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 343.76K $ 343.76K $ 343.76K All-time high: $ 0.00840468 $ 0.00840468 $ 0.00840468 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00034376 $ 0.00034376 $ 0.00034376 Lær mer om State of Mika by Virtuals (STATE) pris

State of Mika by Virtuals (STATE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak State of Mika by Virtuals (STATE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet STATE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange STATE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår STATEs tokenomics, kan du utforske STATE tokenets livepris!

STATE prisforutsigelse Vil du vite hvor STATE kan være på vei? Vår STATE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se STATE tokenets prisforutsigelse nå!

