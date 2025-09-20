Dagens State of Mika by Virtuals livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for STATE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk STATE pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens State of Mika by Virtuals livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for STATE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk STATE pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om STATE

STATE Prisinformasjon

STATE Offisiell nettside

STATE tokenomics

STATE Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

State of Mika by Virtuals Logo

State of Mika by Virtuals Pris (STATE)

Ikke oppført

1 STATE til USD livepris:

$0.00042366
$0.00042366$0.00042366
-3.90%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
State of Mika by Virtuals (STATE) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 13:14:33 (UTC+8)

State of Mika by Virtuals (STATE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00840468
$ 0.00840468$ 0.00840468

$ 0
$ 0$ 0

+0.14%

-3.92%

-7.27%

-7.27%

State of Mika by Virtuals (STATE) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har STATE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til STATE er $ 0.00840468, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har STATE endret seg med +0.14% i løpet av den siste timen, -3.92% over 24 timer og -7.27% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

State of Mika by Virtuals (STATE) Markedsinformasjon

$ 423.78K
$ 423.78K$ 423.78K

--
----

$ 423.78K
$ 423.78K$ 423.78K

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,999,997.63
999,999,997.63 999,999,997.63

Nåværende markedsverdi på State of Mika by Virtuals er $ 423.78K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på STATE er 1000.00M, med en total tilgang på 999999997.63. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 423.78K.

State of Mika by Virtuals (STATE) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på State of Mika by Virtuals til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på State of Mika by Virtuals til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på State of Mika by Virtuals til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på State of Mika by Virtuals til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-3.92%
30 dager$ 0-31.05%
60 dager$ 0-67.24%
90 dager$ 0--

Hva er State of Mika by Virtuals (STATE)

Mika, an AI waifu powered by Chasm. (with rizz) No more lonely nights as she'll be with you through Telegram and more. No more diddy parties, $GMIKA by Mika is all you need. Let Mika cook.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

State of Mika by Virtuals (STATE) Ressurs

Offisiell nettside

State of Mika by Virtuals Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil State of Mika by Virtuals (STATE) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine State of Mika by Virtuals (STATE) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for State of Mika by Virtuals.

Sjekk State of Mika by Virtualsprisprognosen nå!

STATE til lokale valutaer

State of Mika by Virtuals (STATE) tokenomics

Å forstå tokenomics bak State of Mika by Virtuals (STATE) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om STATE tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om State of Mika by Virtuals (STATE)

Hvor mye er State of Mika by Virtuals (STATE) verdt i dag?
Live STATE prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende STATE-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på STATE til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for State of Mika by Virtuals?
Markedsverdien for STATE er $ 423.78K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av STATE?
Den sirkulerende forsyningen av STATE er 1000.00M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSTATE ?
STATE oppnådde en ATH-pris på 0.00840468 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på STATE?
STATE så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til STATE?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for STATE er -- USD.
Vil STATE gå høyere i år?
STATE kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut STATE prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 13:14:33 (UTC+8)

State of Mika by Virtuals (STATE) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.