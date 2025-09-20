State of Mika by Virtuals (STATE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00840468$ 0.00840468 $ 0.00840468 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.14% Prisendring (1D) -3.92% Prisendring (7D) -7.27% Prisendring (7D) -7.27%

State of Mika by Virtuals (STATE) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har STATE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til STATE er $ 0.00840468, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har STATE endret seg med +0.14% i løpet av den siste timen, -3.92% over 24 timer og -7.27% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

State of Mika by Virtuals (STATE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 423.78K$ 423.78K $ 423.78K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 423.78K$ 423.78K $ 423.78K Opplagsforsyning 1000.00M 1000.00M 1000.00M Total forsyning 999,999,997.63 999,999,997.63 999,999,997.63

Nåværende markedsverdi på State of Mika by Virtuals er $ 423.78K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på STATE er 1000.00M, med en total tilgang på 999999997.63. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 423.78K.