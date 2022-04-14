STASIS EURO (EURS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i STASIS EURO (EURS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

STASIS EURO (EURS) Informasjon EURS token is a virtual financial asset that is designed to digitally mirror the EURO on the condition that its value is tied to the value of its collateral. Download STASIS Stablecoin wallet: Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.stasis.stasiswallet iOS: https://itunes.apple.com/app/stasis-wallet/id1371949230 Offisiell nettside: https://stasis.net/ Kjøp EURS nå!

STASIS EURO (EURS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for STASIS EURO (EURS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 144.94M $ 144.94M $ 144.94M Total forsyning: $ 124.13M $ 124.13M $ 124.13M Sirkulerende forsyning: $ 124.13M $ 124.13M $ 124.13M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 144.94M $ 144.94M $ 144.94M All-time high: $ 1.79 $ 1.79 $ 1.79 All-Time Low: $ 0.929636 $ 0.929636 $ 0.929636 Nåværende pris: $ 1.16 $ 1.16 $ 1.16 Lær mer om STASIS EURO (EURS) pris

STASIS EURO (EURS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak STASIS EURO (EURS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet EURS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange EURS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår EURSs tokenomics, kan du utforske EURS tokenets livepris!

EURS prisforutsigelse Vil du vite hvor EURS kan være på vei? Vår EURS prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se EURS tokenets prisforutsigelse nå!

