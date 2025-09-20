STASIS EURO (EURS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 1.16 $ 1.16 $ 1.16 24 timer lav $ 1.18 $ 1.18 $ 1.18 24 timer høy 24 timer lav $ 1.16$ 1.16 $ 1.16 24 timer høy $ 1.18$ 1.18 $ 1.18 All Time High $ 1.79$ 1.79 $ 1.79 Laveste pris $ 0.929636$ 0.929636 $ 0.929636 Prisendring (1H) -0.00% Prisendring (1D) -0.71% Prisendring (7D) -0.13% Prisendring (7D) -0.13%

STASIS EURO (EURS) sanntidsprisen er $1.17. I løpet av de siste 24 timene har EURS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.16 og et toppnivå på $ 1.18, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til EURS er $ 1.79, mens den rekordlave prisen er $ 0.929636.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har EURS endret seg med -0.00% i løpet av den siste timen, -0.71% over 24 timer og -0.13% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

STASIS EURO (EURS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 145.23M$ 145.23M $ 145.23M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 145.23M$ 145.23M $ 145.23M Opplagsforsyning 124.13M 124.13M 124.13M Total forsyning 124,125,940.0 124,125,940.0 124,125,940.0

Nåværende markedsverdi på STASIS EURO er $ 145.23M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på EURS er 124.13M, med en total tilgang på 124125940.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 145.23M.