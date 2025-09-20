Stash Inu (STASH) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00185807$ 0.00185807 $ 0.00185807 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.19% Prisendring (1D) -0.75% Prisendring (7D) -2.66% Prisendring (7D) -2.66%

Stash Inu (STASH) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har STASH blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til STASH er $ 0.00185807, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har STASH endret seg med -0.19% i løpet av den siste timen, -0.75% over 24 timer og -2.66% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Stash Inu (STASH) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 493.60K$ 493.60K $ 493.60K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 493.60K$ 493.60K $ 493.60K Opplagsforsyning 9.40B 9.40B 9.40B Total forsyning 9,399,875,885.18 9,399,875,885.18 9,399,875,885.18

Nåværende markedsverdi på Stash Inu er $ 493.60K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på STASH er 9.40B, med en total tilgang på 9399875885.18. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 493.60K.