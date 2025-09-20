StarSlax (SSLX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 0.02493174 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) +0.28% Prisendring (1D) -0.66% Prisendring (7D) -6.37%

StarSlax (SSLX) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har SSLX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SSLX er $ 0.02493174, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SSLX endret seg med +0.28% i løpet av den siste timen, -0.66% over 24 timer og -6.37% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

StarSlax (SSLX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.25M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 4.50M Opplagsforsyning 2.77B Total forsyning 9,997,900,373.0

Nåværende markedsverdi på StarSlax er $ 1.25M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SSLX er 2.77B, med en total tilgang på 9997900373.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 4.50M.