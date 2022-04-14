StarShip (STARSHIP) tokenomics Oppdag viktig innsikt i StarShip (STARSHIP), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

StarShip (STARSHIP) Informasjon StarShip is a Binance Smart Chain Project created to bridge businesses and users onto blockchain technology. Within its first 6 months StarShip developed a non-custodial wallet, a token generator, online learning platform, and decentralized exchange. The core of StarShip business model is its DeFi platform. With profit that is generated from StarShip products, StarShip purchases the native token in the form of buybacks, thus increasing its value for investors. The StarShip token purchased is then distributed to stakeholders and operations. StarShip’s next-generation business model is the future of global business. Offisiell nettside: https://deploystarship.com/ Kjøp STARSHIP nå!

StarShip (STARSHIP) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for StarShip (STARSHIP), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 619.41K $ 619.41K $ 619.41K Total forsyning: $ 20.00M $ 20.00M $ 20.00M Sirkulerende forsyning: $ 18.80M $ 18.80M $ 18.80M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 658.87K $ 658.87K $ 658.87K All-time high: $ 6.11 $ 6.11 $ 6.11 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.0329221 $ 0.0329221 $ 0.0329221 Lær mer om StarShip (STARSHIP) pris

StarShip (STARSHIP) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak StarShip (STARSHIP) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet STARSHIP tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange STARSHIP tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår STARSHIPs tokenomics, kan du utforske STARSHIP tokenets livepris!

