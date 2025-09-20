StarShip (STARSHIP) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.03202229 $ 0.03202229 $ 0.03202229 24 timer lav $ 0.03428717 $ 0.03428717 $ 0.03428717 24 timer høy 24 timer lav $ 0.03202229$ 0.03202229 $ 0.03202229 24 timer høy $ 0.03428717$ 0.03428717 $ 0.03428717 All Time High $ 6.11$ 6.11 $ 6.11 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.11% Prisendring (1D) -4.66% Prisendring (7D) -0.12% Prisendring (7D) -0.12%

StarShip (STARSHIP) sanntidsprisen er $0.03244697. I løpet av de siste 24 timene har STARSHIP blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.03202229 og et toppnivå på $ 0.03428717, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til STARSHIP er $ 6.11, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har STARSHIP endret seg med -0.11% i løpet av den siste timen, -4.66% over 24 timer og -0.12% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

StarShip (STARSHIP) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 610.08K$ 610.08K $ 610.08K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 648.96K$ 648.96K $ 648.96K Opplagsforsyning 18.80M 18.80M 18.80M Total forsyning 20,000,000.0 20,000,000.0 20,000,000.0

Nåværende markedsverdi på StarShip er $ 610.08K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på STARSHIP er 18.80M, med en total tilgang på 20000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 648.96K.