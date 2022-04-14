Starri (STARRI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Starri (STARRI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Starri (STARRI) Informasjon Love at first sight! STARRI is something truly special. Though the original developer left the project, the dedicated STARRI community took charge and tirelessly promoted this new gem within the crypto world. Our efforts paid off—STARRI reached nearly $4 million in market cap on its first day! Offisiell nettside: https://starricat.io/ Kjøp STARRI nå!

Starri (STARRI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Starri (STARRI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 20.40K $ 20.40K $ 20.40K Total forsyning: $ 985.87M $ 985.87M $ 985.87M Sirkulerende forsyning: $ 985.87M $ 985.87M $ 985.87M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 20.40K $ 20.40K $ 20.40K All-time high: $ 0.00243221 $ 0.00243221 $ 0.00243221 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Starri (STARRI) pris

Starri (STARRI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Starri (STARRI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet STARRI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange STARRI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår STARRIs tokenomics, kan du utforske STARRI tokenets livepris!

STARRI prisforutsigelse Vil du vite hvor STARRI kan være på vei? Vår STARRI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se STARRI tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!