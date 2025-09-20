Starri (STARRI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.0000207 24 timer lav $ 0.0000207 24 timer høy All Time High $ 0.00243221 Laveste pris $ 0.00000968 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) 0.00% Prisendring (7D) +8.95%

Starri (STARRI) sanntidsprisen er $0.0000207. I løpet av de siste 24 timene har STARRI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0000207 og et toppnivå på $ 0.0000207, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til STARRI er $ 0.00243221, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000968.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har STARRI endret seg med -- i løpet av den siste timen, 0.00% over 24 timer og +8.95% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Starri (STARRI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 20.40K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 20.40K Opplagsforsyning 985.87M Total forsyning 985,874,228.07

Nåværende markedsverdi på Starri er $ 20.40K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på STARRI er 985.87M, med en total tilgang på 985874228.07. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 20.40K.