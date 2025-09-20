Dagens Starri livepris er 0.0000207 USD. Spor prisoppdateringer for STARRI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk STARRI pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Starri livepris er 0.0000207 USD. Spor prisoppdateringer for STARRI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk STARRI pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om STARRI

STARRI Prisinformasjon

STARRI Offisiell nettside

STARRI tokenomics

STARRI Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Starri Logo

Starri Pris (STARRI)

Ikke oppført

1 STARRI til USD livepris:

--
----
0.00%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Starri (STARRI) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 20:57:57 (UTC+8)

Starri (STARRI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.0000207
$ 0.0000207$ 0.0000207
24 timer lav
$ 0.0000207
$ 0.0000207$ 0.0000207
24 timer høy

$ 0.0000207
$ 0.0000207$ 0.0000207

$ 0.0000207
$ 0.0000207$ 0.0000207

$ 0.00243221
$ 0.00243221$ 0.00243221

$ 0.00000968
$ 0.00000968$ 0.00000968

--

0.00%

+8.95%

+8.95%

Starri (STARRI) sanntidsprisen er $0.0000207. I løpet av de siste 24 timene har STARRI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0000207 og et toppnivå på $ 0.0000207, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til STARRI er $ 0.00243221, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000968.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har STARRI endret seg med -- i løpet av den siste timen, 0.00% over 24 timer og +8.95% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Starri (STARRI) Markedsinformasjon

$ 20.40K
$ 20.40K$ 20.40K

--
----

$ 20.40K
$ 20.40K$ 20.40K

985.87M
985.87M 985.87M

985,874,228.07
985,874,228.07 985,874,228.07

Nåværende markedsverdi på Starri er $ 20.40K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på STARRI er 985.87M, med en total tilgang på 985874228.07. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 20.40K.

Starri (STARRI) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Starri til USD ble $ 0.0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Starri til USD ble $ +0.0000107046.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Starri til USD ble $ +0.0000053556.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Starri til USD ble $ +0.000009034144724111672.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0.00.00%
30 dager$ +0.0000107046+51.71%
60 dager$ +0.0000053556+25.87%
90 dager$ +0.000009034144724111672+77.44%

Hva er Starri (STARRI)

Love at first sight! STARRI is something truly special. Though the original developer left the project, the dedicated STARRI community took charge and tirelessly promoted this new gem within the crypto world. Our efforts paid off—STARRI reached nearly $4 million in market cap on its first day!

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Starri (STARRI) Ressurs

Offisiell nettside

Starri Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Starri (STARRI) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Starri (STARRI) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Starri.

Sjekk Starriprisprognosen nå!

STARRI til lokale valutaer

Starri (STARRI) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Starri (STARRI) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om STARRI tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Starri (STARRI)

Hvor mye er Starri (STARRI) verdt i dag?
Live STARRI prisen i USD er 0.0000207 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende STARRI-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på STARRI til USD er $ 0.0000207. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Starri?
Markedsverdien for STARRI er $ 20.40K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av STARRI?
Den sirkulerende forsyningen av STARRI er 985.87M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSTARRI ?
STARRI oppnådde en ATH-pris på 0.00243221 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på STARRI?
STARRI så en ATL-pris på 0.00000968 USD.
Hva er handelsvolumet til STARRI?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for STARRI er -- USD.
Vil STARRI gå høyere i år?
STARRI kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut STARRI prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 20:57:57 (UTC+8)

Starri (STARRI) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-20 15:35:00Bransjeoppdateringer
U.S. Spot Bitcoin ETFs See Net Inflows of $222.6 Million Yesterday
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.