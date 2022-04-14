STARKNET BROTHER (BROTHER) tokenomics Oppdag viktig innsikt i STARKNET BROTHER (BROTHER), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

STARKNET BROTHER (BROTHER) Informasjon $BROTHER: Stark's Community Revolution Liquidity Locked Forever 5% for community wallet take over Where Unity Meets Innovation Culture = Inevitable $BROTHER: Fueling Stark’s Community Revolution $BROTHER is a cultural movement. With liquidity locked permanently and 5% allocated to a community wallet, $BROTHER empowers a decentralized takeover driven by the people. Built to foster shared growth, it symbolizes that culture is inevitable in crypto, creating a resilient, community-centered ecosystem. STARKNET BROTHER is the new moto of the blockchain world. Offisiell nettside: https://www.supbro.fun/ Kjøp BROTHER nå!

STARKNET BROTHER (BROTHER) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for STARKNET BROTHER (BROTHER), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 292.63K $ 292.63K $ 292.63K Total forsyning: $ 1,000.00T $ 1,000.00T $ 1,000.00T Sirkulerende forsyning: $ 1,000.00T $ 1,000.00T $ 1,000.00T FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 292.63K $ 292.63K $ 292.63K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om STARKNET BROTHER (BROTHER) pris

STARKNET BROTHER (BROTHER) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak STARKNET BROTHER (BROTHER) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BROTHER tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BROTHER tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BROTHERs tokenomics, kan du utforske BROTHER tokenets livepris!

BROTHER prisforutsigelse Vil du vite hvor BROTHER kan være på vei? Vår BROTHER prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BROTHER tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!