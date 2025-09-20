Dagens STARKNET BROTHER livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for BROTHER til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BROTHER pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens STARKNET BROTHER livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for BROTHER til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BROTHER pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om BROTHER

BROTHER Prisinformasjon

BROTHER Offisiell nettside

BROTHER tokenomics

BROTHER Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

STARKNET BROTHER Logo

STARKNET BROTHER Pris (BROTHER)

Ikke oppført

1 BROTHER til USD livepris:

--
----
-0.40%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
STARKNET BROTHER (BROTHER) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 18:12:11 (UTC+8)

STARKNET BROTHER (BROTHER) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.40%

-0.47%

-13.67%

-13.67%

STARKNET BROTHER (BROTHER) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har BROTHER blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BROTHER er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BROTHER endret seg med +0.40% i løpet av den siste timen, -0.47% over 24 timer og -13.67% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

STARKNET BROTHER (BROTHER) Markedsinformasjon

$ 323.60K
$ 323.60K$ 323.60K

--
----

$ 323.60K
$ 323.60K$ 323.60K

1,000.00T
1,000.00T 1,000.00T

1.0e+15
1.0e+15 1.0e+15

Nåværende markedsverdi på STARKNET BROTHER er $ 323.60K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BROTHER er 1,000.00T, med en total tilgang på 1.0e+15. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 323.60K.

STARKNET BROTHER (BROTHER) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på STARKNET BROTHER til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på STARKNET BROTHER til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på STARKNET BROTHER til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på STARKNET BROTHER til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-0.47%
30 dager$ 0-5.54%
60 dager$ 0+18.59%
90 dager$ 0--

Hva er STARKNET BROTHER (BROTHER)

$BROTHER: Stark's Community Revolution Liquidity Locked Forever 5% for community wallet take over Where Unity Meets Innovation Culture = Inevitable $BROTHER: Fueling Stark’s Community Revolution $BROTHER is a cultural movement. With liquidity locked permanently and 5% allocated to a community wallet, $BROTHER empowers a decentralized takeover driven by the people. Built to foster shared growth, it symbolizes that culture is inevitable in crypto, creating a resilient, community-centered ecosystem. STARKNET BROTHER is the new moto of the blockchain world.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

STARKNET BROTHER (BROTHER) Ressurs

Offisiell nettside

STARKNET BROTHER Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil STARKNET BROTHER (BROTHER) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine STARKNET BROTHER (BROTHER) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for STARKNET BROTHER.

Sjekk STARKNET BROTHERprisprognosen nå!

BROTHER til lokale valutaer

STARKNET BROTHER (BROTHER) tokenomics

Å forstå tokenomics bak STARKNET BROTHER (BROTHER) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BROTHER tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om STARKNET BROTHER (BROTHER)

Hvor mye er STARKNET BROTHER (BROTHER) verdt i dag?
Live BROTHER prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende BROTHER-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på BROTHER til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for STARKNET BROTHER?
Markedsverdien for BROTHER er $ 323.60K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av BROTHER?
Den sirkulerende forsyningen av BROTHER er 1,000.00T USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBROTHER ?
BROTHER oppnådde en ATH-pris på 0 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på BROTHER?
BROTHER så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til BROTHER?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BROTHER er -- USD.
Vil BROTHER gå høyere i år?
BROTHER kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BROTHER prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 18:12:11 (UTC+8)

STARKNET BROTHER (BROTHER) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.