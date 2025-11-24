Hva er WETH

Stargate Bridged WETH (WETH) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Stargate Bridged WETH (WETH), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Stargate Bridged WETH (WETH) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Stargate Bridged WETH (WETH), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 66.64M $ 66.64M $ 66.64M Total forsyning: $ 23.26K $ 23.26K $ 23.26K Sirkulerende forsyning: $ 23.28K $ 23.28K $ 23.28K FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 66.60M $ 66.60M $ 66.60M All-time high: $ 4,751.86 $ 4,751.86 $ 4,751.86 All-Time Low: $ 2,638.71 $ 2,638.71 $ 2,638.71 Nåværende pris: $ 2,859.4 $ 2,859.4 $ 2,859.4 Lær mer om Stargate Bridged WETH (WETH) pris Kjøp WETH nå!

Stargate Bridged WETH (WETH) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Stargate Bridged WETH (WETH) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet WETH tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange WETH tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår WETHs tokenomics, kan du utforske WETH tokenets livepris!

WETH prisforutsigelse Vil du vite hvor WETH kan være på vei? Vår WETH prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se WETH tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!