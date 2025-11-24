Stargate Bridged WETH pris i dag

Sanntids Stargate Bridged WETH (WETH) pris i dag er $ 2,826.57, med en 2.96% endring de siste 24 timene. Nåværende WETH til USD konverteringssats er $ 2,826.57 per WETH.

Stargate Bridged WETH rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 65,893,087, med en sirkulerende forsyning på 23.31K WETH. I løpet av de siste 24 timene WETH har den blitt handlet mellom $ 2,726.13(laveste) og $ 2,846.96 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 4,751.86, mens tidenes laveste notering var $ 2,638.71.

Kortsiktig har WETH beveget seg -0.12% i løpet av den siste timen og -10.82% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Stargate Bridged WETH (WETH) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 65.89M
Volum (24 timer) --
Fullt utvannet markedsverdi $ 65.89M
Opplagsforsyning 23.31K
Total forsyning 23,314.51407915463

