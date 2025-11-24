Stargate Bridged USDT0 pris i dag

Sanntids Stargate Bridged USDT0 (USDT0) pris i dag er $ 0.999801, med en 0.05% endring de siste 24 timene. Nåværende USDT0 til USD konverteringssats er $ 0.999801 per USDT0.

Stargate Bridged USDT0 rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 4,951,839, med en sirkulerende forsyning på 4.95M USDT0. I løpet av de siste 24 timene USDT0 har den blitt handlet mellom $ 0.997609(laveste) og $ 1.004 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 1.013, mens tidenes laveste notering var $ 0.93476.

Kortsiktig har USDT0 beveget seg -0.03% i løpet av den siste timen og +0.14% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Stargate Bridged USDT0 (USDT0) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 4.95M$ 4.95M $ 4.95M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 4.95M$ 4.95M $ 4.95M Opplagsforsyning 4.95M 4.95M 4.95M Total forsyning 4,950,088.312654 4,950,088.312654 4,950,088.312654

