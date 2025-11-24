Hva er USDC.E

Stargate Bridged USDC (USDC.E) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Stargate Bridged USDC (USDC.E), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Stargate Bridged USDC (USDC.E) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Stargate Bridged USDC (USDC.E), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 81.83M $ 81.83M $ 81.83M Total forsyning: $ 81.82M $ 81.82M $ 81.82M Sirkulerende forsyning: $ 81.82M $ 81.82M $ 81.82M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 81.83M $ 81.83M $ 81.83M All-time high: $ 1.011 $ 1.011 $ 1.011 All-Time Low: $ 0.989603 $ 0.989603 $ 0.989603 Nåværende pris: $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 Lær mer om Stargate Bridged USDC (USDC.E) pris Kjøp USDC.E nå!

Stargate Bridged USDC (USDC.E) Informasjon Offisiell nettside: https://stargate.finance/bridge

Stargate Bridged USDC (USDC.E) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Stargate Bridged USDC (USDC.E) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet USDC.E tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange USDC.E tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår USDC.Es tokenomics, kan du utforske USDC.E tokenets livepris!

