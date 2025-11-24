Stargate Bridged USDC pris i dag

Sanntids Stargate Bridged USDC (USDC.E) pris i dag er $ 1.0, med en 0.01% endring de siste 24 timene. Nåværende USDC.E til USD konverteringssats er $ 1.0 per USDC.E.

Stargate Bridged USDC rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 81,321,627, med en sirkulerende forsyning på 81.29M USDC.E. I løpet av de siste 24 timene USDC.E har den blitt handlet mellom $ 0.997962(laveste) og $ 1.001 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 1.011, mens tidenes laveste notering var $ 0.989603.

Kortsiktig har USDC.E beveget seg +0.06% i løpet av den siste timen og +0.05% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Stargate Bridged USDC (USDC.E) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 81.32M$ 81.32M $ 81.32M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 81.32M$ 81.32M $ 81.32M Opplagsforsyning 81.29M 81.29M 81.29M Total forsyning 81,285,727.711264 81,285,727.711264 81,285,727.711264

Nåværende markedsverdi på Stargate Bridged USDC er $ 81.32M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på USDC.E er 81.29M, med en total tilgang på 81285727.711264. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 81.32M.