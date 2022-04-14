Star AI (MSTAR) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Star AI (MSTAR), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Star AI (MSTAR) Informasjon Previously known as MerlinStarter, Star AI is a next-generation AI digital human incubation and asset issuance platform. It empowers individuals, creators, and Web3 projects to launch their own AI-driven on-chain digital humans with ease. By combining AI with blockchain, Star AI pioneers a new era of the AI IP economy. Acting as a Web3-native AI MCN (Multi-Channel Network), it not only supports the creation and monetization of digital human assets, but also enables seamless trading, subscription, and circulation of these AI-powered identities across the decentralized ecosystem. Whether you're a project looking to boost engagement or a creator ready to turn your AI persona into an on-chain asset, Star AI is the gateway to the future of Web3 AI. Offisiell nettside: https://merlinstarter.com/ Teknisk dokument: https://docs.merlinstarter.com/ Kjøp MSTAR nå!

Star AI (MSTAR) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Star AI (MSTAR), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 68.61K Total forsyning: $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 594.81M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 115.35K All-time high: $ 0.074826 All-Time Low: $ 0 Nåværende pris: $ 0.00011535 Lær mer om Star AI (MSTAR) pris

Star AI (MSTAR) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Star AI (MSTAR) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MSTAR tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MSTAR tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MSTARs tokenomics, kan du utforske MSTAR tokenets livepris!

MSTAR prisforutsigelse Vil du vite hvor MSTAR kan være på vei? Vår MSTAR prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se MSTAR tokenets prisforutsigelse nå!

