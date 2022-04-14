Stank Memes (STANK) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Stank Memes (STANK), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Stank Memes (STANK) Informasjon Stank Memes is an internet slang term referring to poor quality memes which are often presented as the opposite of "dank memes". Elon Musk's acquired stankmemes.com domain and we just acquired stankmemes.net Elon Musk's acquisition of the domain stankmemes.com in February 2019 garnered significant attention. The term "stank memes" refers to low-quality or "bad" memes, often considered the opposite of "dank memes." Musk's creation of the stankmemes.com website was seen as a playful engagement with meme culture, particularly among younger audiences. Offisiell nettside: https://stankmemes.net/ Kjøp STANK nå!

Stank Memes (STANK) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Stank Memes (STANK), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 9.40K $ 9.40K $ 9.40K Total forsyning: $ 996.96M $ 996.96M $ 996.96M Sirkulerende forsyning: $ 996.96M $ 996.96M $ 996.96M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 9.40K $ 9.40K $ 9.40K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Stank Memes (STANK) pris

Stank Memes (STANK) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Stank Memes (STANK) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet STANK tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange STANK tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår STANKs tokenomics, kan du utforske STANK tokenets livepris!

