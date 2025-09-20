Stank Memes (STANK) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00001069 24 timer lav $ 0.00001256 24 timer høy All Time High $ 0.00029535 Laveste pris $ 0.00000323 Prisendring (1H) +1.09% Prisendring (1D) +3.49% Prisendring (7D) +5.44%

Stank Memes (STANK) sanntidsprisen er $0.00001113. I løpet av de siste 24 timene har STANK blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00001069 og et toppnivå på $ 0.00001256, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til STANK er $ 0.00029535, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000323.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har STANK endret seg med +1.09% i løpet av den siste timen, +3.49% over 24 timer og +5.44% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Stank Memes (STANK) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 11.10K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 11.10K Opplagsforsyning 996.96M Total forsyning 996,955,621.523495

Nåværende markedsverdi på Stank Memes er $ 11.10K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på STANK er 996.96M, med en total tilgang på 996955621.523495. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 11.10K.