StandX DUSD (DUSD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.997998 $ 0.997998 $ 0.997998 24 timer lav $ 1.002 $ 1.002 $ 1.002 24 timer høy 24 timer lav $ 0.997998$ 0.997998 $ 0.997998 24 timer høy $ 1.002$ 1.002 $ 1.002 All Time High $ 1.026$ 1.026 $ 1.026 Laveste pris $ 0.981036$ 0.981036 $ 0.981036 Prisendring (1H) -0.01% Prisendring (1D) -0.01% Prisendring (7D) -0.02% Prisendring (7D) -0.02%

StandX DUSD (DUSD) sanntidsprisen er $0.999941. I løpet av de siste 24 timene har DUSD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.997998 og et toppnivå på $ 1.002, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DUSD er $ 1.026, mens den rekordlave prisen er $ 0.981036.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DUSD endret seg med -0.01% i løpet av den siste timen, -0.01% over 24 timer og -0.02% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

StandX DUSD (DUSD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 39.53M$ 39.53M $ 39.53M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 39.61M$ 39.61M $ 39.61M Opplagsforsyning 39.53M 39.53M 39.53M Total forsyning 39,608,225.299461 39,608,225.299461 39,608,225.299461

Nåværende markedsverdi på StandX DUSD er $ 39.53M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DUSD er 39.53M, med en total tilgang på 39608225.299461. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 39.61M.