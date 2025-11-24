Standard Trust Assurance Community pris i dag

Sanntids Standard Trust Assurance Community (STACO) pris i dag er $ 0.01110277, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende STACO til USD konverteringssats er $ 0.01110277 per STACO.

Standard Trust Assurance Community rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 1,110,277, med en sirkulerende forsyning på 100.00M STACO. I løpet av de siste 24 timene STACO har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 1.011, mens tidenes laveste notering var $ 0.01060324.

Kortsiktig har STACO beveget seg -- i løpet av den siste timen og 0.00% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Standard Trust Assurance Community (STACO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.11M$ 1.11M $ 1.11M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.11M$ 1.11M $ 1.11M Opplagsforsyning 100.00M 100.00M 100.00M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Standard Trust Assurance Community er $ 1.11M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på STACO er 100.00M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.11M.