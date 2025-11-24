Standard Protocol pris i dag

Sanntids Standard Protocol (STND) pris i dag er $ 0.00015996, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende STND til USD konverteringssats er $ 0.00015996 per STND.

Standard Protocol rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 14,552.49, med en sirkulerende forsyning på 90.97M STND. I løpet av de siste 24 timene STND har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 3.06, mens tidenes laveste notering var $ 0.00015003.

Kortsiktig har STND beveget seg -- i løpet av den siste timen og 0.00% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Standard Protocol (STND) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 14.55K$ 14.55K $ 14.55K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 16.00K$ 16.00K $ 16.00K Opplagsforsyning 90.97M 90.97M 90.97M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

