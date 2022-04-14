Stakingverse Staked LYX (SLYX) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Stakingverse Staked LYX (SLYX), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Stakingverse Staked LYX (SLYX) Informasjon Stakingverse Staked LYX (sLYX) is the non-rebasing liquid staking token of the Stakingverse protocol. Stakingverse is a non-custodial liquid staking platform on the LUKSO blockchain. sLYX can be used in DeFi on the LUKSO blockchain while keeping your staking rewards intact. Stakingverse also offers non-custodial liquid staking for Ethereum via their StakeWise V3 vault and a set up and consultancy service for home stakers. Offisiell nettside: https://stakingverse.io Kjøp SLYX nå!

Stakingverse Staked LYX (SLYX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Stakingverse Staked LYX (SLYX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 321.61K $ 321.61K $ 321.61K Total forsyning: $ 328.53K $ 328.53K $ 328.53K Sirkulerende forsyning: $ 328.53K $ 328.53K $ 328.53K FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 321.61K $ 321.61K $ 321.61K All-time high: $ 1.49 $ 1.49 $ 1.49 All-Time Low: $ 0.601962 $ 0.601962 $ 0.601962 Nåværende pris: $ 0.97858 $ 0.97858 $ 0.97858 Lær mer om Stakingverse Staked LYX (SLYX) pris

Stakingverse Staked LYX (SLYX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Stakingverse Staked LYX (SLYX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SLYX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SLYX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SLYXs tokenomics, kan du utforske SLYX tokenets livepris!

