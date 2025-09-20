Stakingverse Staked LYX (SLYX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 1.026 $ 1.026 $ 1.026 24 timer lav $ 1.045 $ 1.045 $ 1.045 24 timer høy 24 timer lav $ 1.026$ 1.026 $ 1.026 24 timer høy $ 1.045$ 1.045 $ 1.045 All Time High $ 1.49$ 1.49 $ 1.49 Laveste pris $ 0.601962$ 0.601962 $ 0.601962 Prisendring (1H) -0.77% Prisendring (1D) -1.01% Prisendring (7D) -5.15% Prisendring (7D) -5.15%

Stakingverse Staked LYX (SLYX) sanntidsprisen er $1.034. I løpet av de siste 24 timene har SLYX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.026 og et toppnivå på $ 1.045, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SLYX er $ 1.49, mens den rekordlave prisen er $ 0.601962.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SLYX endret seg med -0.77% i løpet av den siste timen, -1.01% over 24 timer og -5.15% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Stakingverse Staked LYX (SLYX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 337.53K$ 337.53K $ 337.53K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 337.53K$ 337.53K $ 337.53K Opplagsforsyning 326.31K 326.31K 326.31K Total forsyning 326,305.1713540227 326,305.1713540227 326,305.1713540227

Nåværende markedsverdi på Stakingverse Staked LYX er $ 337.53K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SLYX er 326.31K, med en total tilgang på 326305.1713540227. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 337.53K.