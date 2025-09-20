StakeWise Staked ETH (OSETH) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 4,682.74 24 timer høy $ 4,843.55 All Time High $ 5,206.8 Laveste pris $ 1,459.73 Prisendring (1H) -0.15% Prisendring (1D) -2.85% Prisendring (7D) -5.13%

StakeWise Staked ETH (OSETH) sanntidsprisen er $4,702.5. I løpet av de siste 24 timene har OSETH blitt handlet mellom et bunnivå på $ 4,682.74 og et toppnivå på $ 4,843.55, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til OSETH er $ 5,206.8, mens den rekordlave prisen er $ 1,459.73.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har OSETH endret seg med -0.15% i løpet av den siste timen, -2.85% over 24 timer og -5.13% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

StakeWise Staked ETH (OSETH) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.69B Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.69B Opplagsforsyning 358.88K Total forsyning 358,880.6839472

Nåværende markedsverdi på StakeWise Staked ETH er $ 1.69B, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på OSETH er 358.88K, med en total tilgang på 358880.6839472. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.69B.