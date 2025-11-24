Staked UTY pris i dag

Sanntids Staked UTY (YUTY) pris i dag er $ 1.038, med en 0.09% endring de siste 24 timene. Nåværende YUTY til USD konverteringssats er $ 1.038 per YUTY.

Staked UTY rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 4,526,343, med en sirkulerende forsyning på 4.36M YUTY. I løpet av de siste 24 timene YUTY har den blitt handlet mellom $ 1.037(laveste) og $ 1.039 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 1.043, mens tidenes laveste notering var $ 1.004.

Kortsiktig har YUTY beveget seg -- i løpet av den siste timen og +0.32% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Staked UTY (YUTY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 4.53M$ 4.53M $ 4.53M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 4.53M$ 4.53M $ 4.53M Opplagsforsyning 4.36M 4.36M 4.36M Total forsyning 4,358,924.811133042 4,358,924.811133042 4,358,924.811133042

Nåværende markedsverdi på Staked UTY er $ 4.53M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på YUTY er 4.36M, med en total tilgang på 4358924.811133042. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 4.53M.