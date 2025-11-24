Staked USN pris i dag

Sanntids Staked USN (SUSN) pris i dag er $ 1.14, med en 0.10% endring de siste 24 timene. Nåværende SUSN til USD konverteringssats er $ 1.14 per SUSN.

Staked USN rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 15,714,806, med en sirkulerende forsyning på 13.82M SUSN. I løpet av de siste 24 timene SUSN har den blitt handlet mellom $ 1.14(laveste) og $ 1.14 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 1.25, mens tidenes laveste notering var $ 1.024.

Kortsiktig har SUSN beveget seg -0.00% i løpet av den siste timen og +0.31% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Staked USN (SUSN) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på Staked USN er $ 15.71M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SUSN er 13.82M, med en total tilgang på 13821810.29901411. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 15.71M.