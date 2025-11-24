Staked USDai pris i dag

Sanntids Staked USDai (SUSDAI) pris i dag er $ 1.052, med en 0.07% endring de siste 24 timene. Nåværende SUSDAI til USD konverteringssats er $ 1.052 per SUSDAI.

Staked USDai rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 160,912,220, med en sirkulerende forsyning på 152.79M SUSDAI. I løpet av de siste 24 timene SUSDAI har den blitt handlet mellom $ 1.049(laveste) og $ 1.055 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 1.19, mens tidenes laveste notering var $ 0.796061.

Kortsiktig har SUSDAI beveget seg +0.04% i løpet av den siste timen og +0.31% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Staked USDai (SUSDAI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 160.91M$ 160.91M $ 160.91M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 160.91M$ 160.91M $ 160.91M Opplagsforsyning 152.79M 152.79M 152.79M Total forsyning 152,785,625.6090043 152,785,625.6090043 152,785,625.6090043

Nåværende markedsverdi på Staked USDai er $ 160.91M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SUSDAI er 152.79M, med en total tilgang på 152785625.6090043. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 160.91M.