Staked Neptune OAS (STOAS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Staked Neptune OAS (STOAS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Staked Neptune OAS (STOAS) Informasjon stOAS is a Liquid Staking Token (LST) provided upon staking OAS through the Neptune protocol. This token reflects the position of staked OAS within Neptune’s staking pool. Compatible with widely-used token standards like ERC-20, stOAS can be utilized across various DeFi platforms, offering greater flexibility than conventional staking. Notably, OAS staking involves a 10-day unlocking period, which prevents immediate access to funds if urgently needed. However, with an LST like stOAS, users can convert it back to OAS immediately by selling it on a decentralized exchange (DEX). stOAS accumulates staking rewards automatically, creating a compounding effect without requiring users to manually claim rewards. Unlike rebasing tokens like stETH, stOAS functions similarly to wstETH, where value grows and is realized upon redemption. By design, stOAS appreciates in value relative to OAS over time. Initially, the exchange rate between OAS and stOAS is 1:1. As rewards accumulate in stOAS, the token value grows, so users redeem stOAS for a proportionally higher amount of OAS, inclusive of accrued rewards. Offisiell nettside: https://staking.neptune-lsd.com/ Kjøp STOAS nå!

Staked Neptune OAS (STOAS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Staked Neptune OAS (STOAS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 118.69K $ 118.69K $ 118.69K Total forsyning: $ 11.04M $ 11.04M $ 11.04M Sirkulerende forsyning: $ 11.04M $ 11.04M $ 11.04M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 118.69K $ 118.69K $ 118.69K All-time high: $ 0.01989627 $ 0.01989627 $ 0.01989627 All-Time Low: $ 0.01052064 $ 0.01052064 $ 0.01052064 Nåværende pris: $ 0.01075006 $ 0.01075006 $ 0.01075006 Lær mer om Staked Neptune OAS (STOAS) pris

Staked Neptune OAS (STOAS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Staked Neptune OAS (STOAS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet STOAS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange STOAS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår STOASs tokenomics, kan du utforske STOAS tokenets livepris!

STOAS prisforutsigelse Vil du vite hvor STOAS kan være på vei? Vår STOAS prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se STOAS tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!