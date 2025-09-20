Staked Neptune OAS (STOAS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.01132291 $ 0.01132291 $ 0.01132291 24 timer lav $ 0.01175253 $ 0.01175253 $ 0.01175253 24 timer høy 24 timer lav $ 0.01132291$ 0.01132291 $ 0.01132291 24 timer høy $ 0.01175253$ 0.01175253 $ 0.01175253 All Time High $ 0.01989627$ 0.01989627 $ 0.01989627 Laveste pris $ 0.01052064$ 0.01052064 $ 0.01052064 Prisendring (1H) -0.01% Prisendring (1D) -1.18% Prisendring (7D) -5.25% Prisendring (7D) -5.25%

Staked Neptune OAS (STOAS) sanntidsprisen er $0.01157148. I løpet av de siste 24 timene har STOAS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.01132291 og et toppnivå på $ 0.01175253, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til STOAS er $ 0.01989627, mens den rekordlave prisen er $ 0.01052064.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har STOAS endret seg med -0.01% i løpet av den siste timen, -1.18% over 24 timer og -5.25% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Staked Neptune OAS (STOAS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 127.91K$ 127.91K $ 127.91K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 127.91K$ 127.91K $ 127.91K Opplagsforsyning 11.05M 11.05M 11.05M Total forsyning 11,053,574.36570739 11,053,574.36570739 11,053,574.36570739

Nåværende markedsverdi på Staked Neptune OAS er $ 127.91K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på STOAS er 11.05M, med en total tilgang på 11053574.36570739. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 127.91K.