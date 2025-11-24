Hva er SMSUSD

Staked msUSD (SMSUSD) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Staked msUSD (SMSUSD), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Staked msUSD (SMSUSD) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Staked msUSD (SMSUSD), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 4.06M Total forsyning: $ 1.85M Sirkulerende forsyning: $ 1.85M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.28M All-time high: $ 1.025 All-Time Low: $ 0.694559 Nåværende pris: $ 0.694562

Staked msUSD (SMSUSD) Informasjon Offisiell nettside: https://mainstreet.finance/ Teknisk dokument: https://mainstreet-finance.gitbook.io/mainstreet.finance

Staked msUSD (SMSUSD) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Staked msUSD (SMSUSD) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SMSUSD tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SMSUSD tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

SMSUSD prisforutsigelse Vil du vite hvor SMSUSD kan være på vei? Vår SMSUSD prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

